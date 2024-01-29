Окупанти під час обстрілу Авдіївки вбили жінку

Російські окупанти в Авдіївці під час ракетного обстрілу вбили жінку. Удар росіян прийшовся на приватне домоволодіння.

Про це “Суспільному Донбас” повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.

"Сьогодні близько 14:00 війська РФ вчергове атакували Авдіївку, ймовірно, з артилерії. Від влучання снарядів по території приватного домоволодіння зазнала осколкового поранення жінка 59 років", — повідомила Анастасія Медведєва.

За її словами, постраждалу оперативно доставили до лікарні, проте вона померла від отриманих травм. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, що ЗСУ на околиці Авдіївки відбили комплекс "Царская охота".

Читайте також: