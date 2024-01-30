Україна атакує РФ секретними дронами, які випробовують у бою

На території країни-агеросорки Росії все частіше трапляється "бавовна".

Українські сили атакують росіян секретними безпілотниками, які проходять випробовування у бою.

Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише Time.

За його словами, Україна запускає літальні апарати глухої ночі із секретних баз. Їх ретельно охороняють військові. Доступ до них є і в кілька цивільних інженерів.

"У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні... Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносити корективи та покращувати процес",- йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що останні удари по російських цілях влучали дронами українського виробництва.

Нагадаємо, на території країни-агеросорки Росії все частіше трапляється "бавовна" – під ударами опиняються нафтобази, авіаремонтні заводи та об'єкти критичної інфраструктури. Один із БПЛА під час нічної атаки пролетів просто над резиденцією президента РФ Володимира Путіна у Валдаї.

Раніше ми писали, що в Україні проводиться тестування наземного вітчизняного робота D-21-11, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина здатна виконувати бойові завдання.

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