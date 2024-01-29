13 модних помилок, яких усі ми іноді припускаємося

Ці невеликі підказки від стилістів допоможуть мати стильний вигляд у будь-якій ситуації.

На думку кількох стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, дуже легко мимохіть зіпсувати свій образ. Нижче зібрано деякі з найпоширеніших помилок, яких люди припускаються щодня, а також поради, як їх уникнути.

Неправильно підкочуємо рукави

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Телевізійна модна стилістка Дон Дель Руссо розповіла Business Insider, що підкочування – не найкращий спосіб.

"Не закочуйте рукави – складіть їх. Закочений рукав матиме кращий вигляд, якщо ви розстебнете манжет і складете його на дві довжини манжету. Потім підігніть нижню частину наполовину і складіть манжет поверх неї", – сказала Дель Руссо.

Носимо неохайний і м'ятий одяг

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"Якщо ви не можете його відпарити, відполірувати чи прикрити, не носіть це. Деталі відрізняють хороше від великого", – сказала Ніколь Руссо, особиста стилістка із Нью-Йорка.

Неправильно заправляємо светр

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Заправлений верх може допомогти вам мати бездоганний вигляд, але є одна проблема. "Більшість людей заправляють верх по всьому периметру, що створює обсяг у непотрібних місцях. Для светрів використовуйте тонкий ремінь, надітий високо вгорі, і натягніть светр, щоб створити ілюзію підвернутості", – сказала Дель Руссо.

А для блузки або тоншого топу, розповіла Дель Руссо, вам треба відтягнути більшу частину тканини сорочки назад і заправити її у штани чи спідницю.

Правильне посадження важливе і його не можна ігнорувати

Як носити пальто / Фото: Credits

Саманта Браун, стилістка гардеробу з Нью-Йорка, розповіла, що одна з найбільших помилок, яку люди роблять одягаючись, – це не усвідомлюють необхідність хорошого посадження.

"Щось занадто велике або занадто маленьке ніколи не матиме стильний і зібраний вигляд, – сказала вона. – Якщо не брати до уваги весь ваш одяг, зшитий на замовлення, ви можете досягти майже ідеального посадження готового одягу, просто віддавши його кравцеві для перероблення".

Поєднуємо розкльошені штани з балетками

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"Поширеною помилкою є носіння балеток зі штанами будь-якого силуету, що розширюється донизу, наприклад, з широкими штанинами, розкльошеними штанами від стегна, штанами-кльош від коліна або укороченими штанами-кльош. Зазвичай через це ноги здаються коротшими", – каже стилістка та засновниця бренду одягу A.Lynn.

Вона додала, що рекомендує носити такі штани з підборами, але якщо вам не подобаються підбори, ви також можете спробувати носити туфлі на платформі або низьку танкетку, яка може додати натяк на зріст, не жертвуючи комфортом.

Не носимо аксесуари

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"Я вважаю, що більшості людей не вистачає аксесуарів. Відповідні прикраси, шарф, сумочка можуть повністю покращити вбрання", – сказала Браун.

Маємо незбалансоване вбрання

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Хоча ви завжди повинні носити те, що змушує вас почуватися впевнено, Руссо вже зазначила, що одяг, який щільно прилягає до шкіри по всьому тілу, може зрештою мати незбалансований вигляд.

"Думайте про пропорції – не змішуйте вузьке з вузьким. Якщо верх обтислий, зробіть низ вільнішим – і навпаки", – сказала вона. Так само поєднання вільного топа зі спідницею або широкими штанами може зрештою створити об'ємний образ.

Погано підбираємо спідню білизну

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"Носіння неправильного бюстгальтера може мати громіздкий вигляд і відволікати. І, звісно ж, бретельки бюстгальтера ніколи не має бути видно, – сказала Дель Руссо. – В ідеалі бюстгальтер має бути прихований під тканиною верху, підтримуючи бюст і запобігаючи випадковому оголенню шкіри".

Шовк і шерсть разом – не завжди гарне поєднання

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Хоча це може мати чудовий вигляд, носіння шовкової блузки з вовняним жакетом може викликати відчуття, ніби ви весь день трете статичну повітряну кульку об живіт.

"Шерсть є частою причиною статичної електрики, пов'язаної з шовком. Носіння двох речей разом призводить до того, що шовк прилипає і стає некомфортним", – сказала Сімеєр. Натомість ви можете поєднувати шовковий одяг з бавовною або іншим текстилем.

Завжди перевіряйте прозорість свого одягу

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"Освітлення може зіграти з вами злий жарт. Хоча вдома одяг має непрозорий вигляд, коли ви приходите до офісу з флуоресцентними лампами, він може бути повністю прозорим", – розповіла модна стилістка Сонека Гуадара. Щоб не допустити такого, перед виходом із дому перевірте своє вбрання за різного освітлення.

Перш ніж одягнутися, завжди треба перевіряти погоду

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Перевірка погоди перед вибором одягу допоможе вам почуватися максимально комфортно.

"Пітнієте, бо занадто багато шарів одягу? Зіпсували замшеве взуття під дощем? Знання температури дозволить вам почуватися комфортніше і мати кращий вигляд", – сказала Руссо. Якщо ви мешкаєте десь у місці з непередбачуваною погодою, можливо, варто сховати в машині, сумці чи офісі додаткову пару водонепроникного взуття або легше взуття на випадок непередбачених обставин.

Класичні сорочки майже завжди треба заправляти

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Гуадара сказала, що якщо тільки ви не віддаєте перевагу якомусь ультра-повсякденному образу, ніколи не варто залишати класичну сорочку незаправленою.

"Сорочки створені для того, щоб їх можна було заправляти... якщо залишати сорочку на ґудзиках, яка звисає зі штанів або спідниці, це має неохайний і дуже непрофесійний вигляд, – сказала Гуадара. – Якщо ви не можете змусити себе повністю заправити сорочку, спробуйте наполовину заправити її перед у штани або спідницю".

Не плануємо образ наперед

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"Планування вбрання напередодні ввечері або навіть продумування цих факторів, коли ви приймаєте душ вранці, може допомогти спростити процес одягання, – сказала Браун. – Це також дасть вам час подумати про такі фактори, як погода, куди ви плануєте піти та який одяг у вас чистий і готовий до носіння".

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