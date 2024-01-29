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13 модных ошибок, которые все мы иногда допускаем

13 модных ошибок, которые все мы иногда допускаем

Фото: Credits

Эти небольшие подсказки от стилистов помогут выглядеть стильно в любой ситуации.

По мнению нескольких стилистов, которым они поделилась с изданием Business Insider, очень легко невольно испортить свой образ. Ниже собраны некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают ежедневно, а также советы и как их избежать.

Неправильно подкатываем рукава

© Credits
Фото: Credits

Телевизионный модный стилист Дон Дель Руссо рассказала Business Insider, что подкатывание - не лучший способ.

"Не закатывайте рукава - сложите их. Лучший вид закатанного рукава получится, если вы расстегнете манжету и сложите ее на две длины манжеты. Затем подогните нижнюю часть наполовину и сложите манжету поверх нее", - сказала Дель Руссо.

Носим непрятную и мятую одежду

© Credits
Фото: Credits

"Если вы не можете ее отпарить, отполировать или прикрыть, не носите это. Детали отличают хорошее от великого", - сказала Николь Руссо, личный стилист из Нью-Йорка.

Неправильно заправляем свитер

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Фото: Credits

Заправленный верх может помочь вам выглядеть безупречно, но есть одна загвоздка. "Большинство людей заправят верх по всему периметру, что создает объем в ненужных местах. Для свитеров используйте тонкий ремень, надетый высоко вверху, и натяните свитер, чтобы создать иллюзию подвернутости", - сказала Дель Руссо.

А для блузки или более тонкого топа, рассказала Дель Руссо, вам следует оттянуть большую часть ткани рубашки назад и заправить ее в брюки или юбку.

Правильная посадка важна и ее нельзя игнорировать

Как носить пальто / © Credits
Как носить пальто / Фото: Credits

Саманта Браун, стилист по гардеробу из Нью-Йорка, рассказала, что одна из самых больших ошибок, которые люди совершают, одеваясь, - это не осознание необходимости хорошей посадки.

"Что-то слишком большое или слишком маленькое никогда не будет выглядеть стильно и собранно", - сказала она. "Если не считать всей вашей одежды, сшитой на заказ, вы можете добиться почти идеальной посадки готовой одежды, просто отдав ее портному для переделки".

Сочетаем расклешенные брюки с балетками

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Фото: Credits

"Распространенной ошибкой является ношение балеток с брюками любого силуэта расширяющегося книзу, например, с широкими штанинами, расклешенными брюками от бедра, брюками-клеш от колена или укороченными брюками-клеш. Обычно из-за этого ноги кажутся короче", - сказала Андреа Симайер, стилист и основатель бренда одежды A.Lynn.

Она добавила, что рекомендует носить такие брюки с каблуками, но если вам не нравятся каблуки, вы также можете попробовать носить туфли на платформе или низкую танкетку, которая может добавить намек на рост, не жертвуя при этом комфортом.

Не носим аксессуары

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Фото: Credits

"Я считаю, что большинству людей не хватает аксессуаров. Подходящие украшения, шарф, сумочка могут полностью улучшить наряд", - сказала Браун.

Несбалансированный наряд

© Credits
Фото: Credits

Хотя вы всегда должны носить то, что заставляет вас чувствовать себя уверенно, Руссо вже отметила, что одежда, которая плотно прилегает к коже по всему телу, может в конечном итоге выглядеть несбалансированной.

"Думайте о пропорциях - не смешивайте узкое с узким. Если верх облегающий, сделайте низ более свободным, и наоборот", - сказала она. Точно так же сочетание свободного топа со струящейся юбкой или широкими брюками может в конечном итоге создать объемный образ.

Плохо подобранное нижнее белье

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Фото: Credits

"Ношение неправильного бюстгальтера может выглядеть громоздко и отвлекать. И, конечно же, бретельки бюстгальтера всегда не должны быть видны", - сказала Дель Руссо. "В идеале бюстгальтер должен скрываться под тканью верха, поддерживая бюст и предотвращая случайное обнажение кожи".

Шелк и шерсть вместе - не всегда хорошее сочетание

© Credits
Фото: Credits

Хотя это может выглядеть великолепно, ношение шелковой блузки с шерстяным пиджаком может вызывать ощущение, будто вы весь день трете статический воздушный шарик о живот.

"Шерсть является частой причиной статического электричества, связанного с шелком. Ношение двух вещей вместе приводит к тому, что шелк прилипает и становится некомфортно", - сказала Симейер. Вместо этого вы можете сочетать шелковую одежду с хлопком или другим текстилем.

Всегда проверяйте прозрачность своей одежды

© Credits
Фото: Credits

"Освещение может сыграть с вами злую шутку. Хотя в гардеробной одежда выглядит непрозрачной, когда вы приходите в офис с флуоресцентными лампами, она может быть полностью прозрачной", - рассказала модный стилист Сонека Гуадара. Чтобы не допустить такого, перед выходом из дома проверьте свой наряд при разном освещении.

Прежде чем одеться, всегда следует проверять погоду

© Credits
Фото: Credits

Проверка погоды перед выбором одежды поможет вам чувствовать себя максимально комфортно.

"Потеете слишком много слоев? Испортили замшевую обувь под дождем? Знание температуры позволит вам чувствовать себя более комфортно и выглядеть лучше", - сказал Руссо. Если вы живете где-то с непредсказуемой погодой, возможно, стоит спрятать в машине, сумке или офисе дополнительную пару водонепроницаемой обуви или более легкую обувь на случай непредвиденных обстоятельств.

Классические рубашки почти всегда следует заправлять

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Фото: Credits

Гуадара сказала, что, если только вы не предпочитаете какой-то ультра-повседневный образ, никогда не следует оставлять классическую рубашку незаправленной.

"Рубашки созданы для того, чтобы их можно было заправлять... оставлять рубашку на пуговицах, свисающую из брюк или юбки, выглядит неряшливо и очень непрофессионально", - сказала Гуадара. "Если вы не можете заставить себя полностью заправить рубашку, попробуйте наполовину заправить ее перед в брюки или юбку".

Не планируем образ наперед

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Фото: Credits

"Планирование наряда накануне вечером или даже продумывание этих факторов, когда вы принимаете душ утром, может помочь упростить процесс одевания", - сказала Браун. Это также даст вам время подумать о таких факторах, как погода, куда вы планируете пойти и какая одежда у вас чистая и готовая к ношению.

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