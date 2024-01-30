В пальто, джинсах и с собакой в слинге: Деми Мур запечатлели на прогулке в Нью-Йорке

61-летнюю актрису снова подловили на прогулке в Нью-Йорке в районе Трайбека – одном из самых дорогих районов города.

В этот раз Мур была одета в синих прямых джинсах с бахромой внизу, которые были немного укорочены и отлично гармонировали с лаковыми сапогами без каблуков. Также на Деми была черная трикотажная кофта и длинное черное пальто, а через плечо она, как всегда, надела специальный слинг, в котором носит свою маленькую собаку Пилаф. Собаку актрисе подарила ее дочь Талула, и с тех пор Деми с ней не расстается.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Длинные волосы Деми распустила, надела солнцезащитные очки и в руках несла черную сумку на коротких ручках Schiaparelli Anatomy, с которой на днях мы ее уже видели.

Деми Мур / Фото: Getty Images

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