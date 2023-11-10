"Маленькая мышка": Деми Мур мило поздравила свою собачку с днем рождения

Известная актриса не расстается со своим домашним любимцем.
60-летняя Деми Мур очень привязана к своей собаке – чихуахуа по кличке Пилаф, которого ей подарила ее дочь Талула.
Сегодня - в честь дня рождения любимца - актриса сделала публикацию в своем Instagram, в которой отметила, как сильного его любит, и назвала его "маленькой мышкой". На видео Пилаф появился в праздничном колпаке.
Как отметили поклонники Мур в комментариях, собака звезды живет более интересной жизнью, чем многие из них: актриса берет с собой Пилафа всюду. Он гуляет по мировым столицам моды, загорает с хозяйкой на пляже, катается на яхтах и посещает кинопремьеры.
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Напомним, ранее Деми Мур в роскошном образе сияла на модной премии CFDA Fashion Awards. На ней было серебряное платье с маленькими и большими пайетками и с обнаженными плечами из коллекции Ready To Wear весна-лето 2024 бренда Carolina Herrera. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды.
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