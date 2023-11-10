Зеленский снова собирал Ставку: какие ключевые вопросы обсудили

Командующие отчитались о ситуации на ключевых направлениях: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Президент Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

На заседании обсудили:

Стратегическое видение деоккупации наших территорий и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий.

Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.

Отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Защита Херсона

Зеленский заявил о "конкретных решениях по защите" этого города и пообещал усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

Отдельный доклад глава государства заслушал об эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы.

Ранее президент Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

Читайте также: