В серебряном платье с пайетками: 60-летняя Деми Мур в роскошном образе сияла на модной премии

Деми Мур посетила премию CFDA Fashion Awards, состоявшуюся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Для своего появления актриса выбрала гламурный лук. На ней было серебряное платье с маленькими и большими пайетками и с обнаженными плечами из коллекции Ready To Wear весна-лето 2024 бренда Carolina Herrera. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Наряд Мур скомбинировал с черными босоножками от Stuart Weitzman и черным клатчем.

Деми распустила волосы и сделала легкий макияж. Из украшений на ней были только бриллиантовые кольца и красная нить на запястье. Французский маникюр и красный педикюр завершили роскошный аутфит актрисы.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Мур также сфотографировалась с американским модельером Уэсом Гордоном.

Вес Гордон и Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, премию посетила и Ким Кардашьян. Она надела на ивент готическое черное кожаное платье от бренда Chrome Hearts с аппликациями в виде крестов.

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