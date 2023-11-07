В Украине лотереи планируют превратить в казино

В случае принятия законопроекта аналогичный перечень разрешений обойдется лотереям в 10 раз дешевле

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №10101 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и государственных лотерей". Его идеологами и соавторами стали глава профильного комитета Даниил Гетьманцев и его народный депутат Ярослав Железняк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В частности, законопроект предусматривает проведение конкурса по выдаче государственным лотереям лицензии на ставки и казино. Стоить она будет 19,8 млн. гривен в год.

Для сравнения, лицензированные КРАИЛ компании сейчас платят 120 миллионов в год за возможность вести букмекерскую деятельность и еще 30 миллионов – за онлайн-казино. Еще 40 миллионов придется заплатить за каждые пять залов игровых автоматов.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, аналогичный перечень разрешений обойдется лотереям в 10 раз дешевле.

На сегодняшний день в Украине работают две "национальные лотереи": "М.С.Л" и "Украинская национальная лотерея".

Напомним, ранее в интервью Гетманцев рассказал, что свою карьеру юриста начал именно в "М.С.Л", а позже стал одним из акционеров компании с долей 53%. После избрания в Раду нардеп продал 3% партнеру, а оставшиеся 50% передал родственнику.

"Украинская национальная лотерея" принадлежит HONG KONG RUI BO INVESTMENT LIMITED (89,93%) и гражданину Гонконга Фогго Майклу Джону (10,07%). Ранее учредителем числился Николай Печенюк, занимающий должность коммерческого директора УНЛ.