В Полтаве мужчина будет сидеть в тюрьме из-за кражи дезодоранта

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Полтаве к 1 году и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который из помещения магазина пытался украсть 5 дезодорантов, однако убегая большинство потерял.

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда г. Полтавы ( название суда недекоммунизировано — ред.).

По данным суда, ранее судимый мужчина 30 июля 2023 года в Полтаве из помещения магазина украл 5 дезодорантов стоимостью 895 грн. Один из них он спрятал в кармане, а 4 – нос в руках мимо кассы. Когда это заметила продавец, то побежала за подозреваемым. Мужчина убегая, выбросил 4 дезодоранта.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Адвокат просил учесть то, что у матери мужчины тяжелое заболевание.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст.186 УК Украины и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина жестоко изнасиловал женщину и снимал это на камеру.

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