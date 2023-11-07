У Полтаві чоловік сидітиме у в'язниці через крадіжку дезодоранту 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
У Полтаві до 1 року та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який з приміщення магазину намагався вкрасти 5 дезодорантів, проте тікаючи більшість загубив.
Про це йдеться у вироку Октябрського районного суду м. Полтави (назва суду недекомунізована - ред.).
За даними суду, раніше судимий чоловік 30 липня 2023 року у Полтаві з приміщення магазину вкрав 5 дезодорантів, вартістю 895 грн. Один з них він заховав у кишені, а 4 - ніс у руках мимо каси. Коли це помітила продавець, то побігла за підозрюваним. Чоловік тікаючи, викинув 4 дезодоранти.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Адвокат просив врахувати те, що у матері чоловіка є тяжке захворювання.
Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.186 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині чоловік жорстоко зґвалтував жінку та знімав це на камеру.
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