Карась рассказал о проблемах в Силах обороны Украины с командирами

Силам обороны Украины не хватает кадров, в том числе командиров. Проблема в зарплате военных.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

“Командование многое понимает. Им во многих местах не хватает кадров. Опять же мы понимаем, зарплата. Какая сейчас зарплата у военного, например, в Управлении генштаба. Если это заходит капитан. Они же не получают боевые. Там небольшие деньги, и на эти деньги ты не можешь украсть какого-нибудь специалиста из бизнеса. Это люди туда добровольцами идут. А там идет сопротивление, там своя конкуренция и так далее, клановые все эти интриги”, — рассказал Карась.

По его словам, решить эту проблему очень сложно.

"Так просто не решить, даже если бы ты был гением. Залужный и так сделал очень многое. Но нужно понимать, что это миллионная машина. Если брать просто всех этих людей, урегулировать, куча кадров. И это ведь не так, что в армию пришли все хорошие. Там тоже есть саботажники, идиоты, крадуны. Надо наводить просто порядок", — рассказал Карась.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео КАРАСЬ: Если Украину оккупируют, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

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