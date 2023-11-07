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Карась розповів про проблеми в Силах оборони України з командирами

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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387
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Карась розповів про проблеми в Силах оборони України з командирами

Євген Карась / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

Військовий пояснив, що не всі отримують бойові виплати.

Силам оборони України не вистачає кадрів, зокрема командирів. Проблема у зарплаті військових.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась.

“Командування багато чого розуміє. Їм багато де не вистачає кадрів. Знову ж таки, ми розуміємо, зарплата. Яка зараз зарплата у військового, наприклад, в Управлінні генштабу. Якщо це заходить капітан. Вони ж не отримують бойові. Там невеликі гроші, і на ці гроші ти не можеш вкрасти якогось фахівця з бізнесу. Це люди туди добровольцями йдуть. А там йде опір, там своя конкуренція і так далі, кланові ці всі інтриги”, — розповів Карась.

За його словами, вирішити цю проблему дуже складно.

“Так просто не вирішити, навіть якщо б ти був генієм. Залужний і так зробив дуже багато чого. Але треба розуміти, що це мільйонна машина. Якщо брати просто цих всіх людей, врегульовувати, купа кадрів. І це ж не так, що в армію прийшли всі хороші. Там теж є саботажники, ідіоти, крадуни. Треба наводити просто порядок”, — розповів Карась.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАРАСЬ: Якщо Україну окупують, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

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Дата публікації
Перегляди
387
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