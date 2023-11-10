В Госдуме РФ заявили, что так называемая "СВО" продлится еще много лет (видео)

В России настроены воевать "до конца", и, очевидно, говорится о том моменте, когда закончатся граждане, способные воевать за своего безумного диктатора.

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что так называемая "СВО", а точнее – война, продлится много лет. Смерти людей – это ужасная трагедия, говорит он, но у России нет иного выхода, чем довести это до конца.

Видео выложил телеграмм-канал "Сеятель ветра".

В российской Госдуме заявили, что война будет продолжаться еще много лет

"Задача слишком серьезная, а озлобление слишком высокое"

Как известно, потери россиян на войне в Украине колоссальны. Но государству-агрессору всегда было безразлично, сколько своих граждан придется положить, чтобы выполнить поставленную задачу. Абсурднее то, что достичь хоть каких-то результатов так и не удается, а бросать бойцов на "мясные штурмы" армия РФ продолжает с все большей силой и частотой.

Толстой советует не заниматься "шапкозакидательством". По его словам, впереди длинная "специальная военная операция", которая пройдет еще не год, не два.

"Задача слишком серьезная, а озлобление слишком высокое. Но говорить о том, что сейчас скоро все закончится, это вводить зрителя в иллюзию. Нет, друзья мои, ничего не закончится, оно, к сожалению, только начинается. И то, что люди погибают", ужасно, это трагедия. Но у России нет другого выхода, чем довести это до конца", – считает Толстой.

Интересен и тот факт, что у путинских муртадов резко изменилась риторика. О взятии украинской столицы "за три дня" они уже не говорят.

"Безумные мясники уже не рассказывают сказочки для Z-плебса о Киеве за 3 дня, а открыто признают, что их цель – вечная война. и без конца. Сколько при этом погибнет их собственных граждан этим людоедам наплевать", – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ в течение 9 ноября ликвидировали или ранили на фронте еще 800 российских окупантов, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике. Так, потери россиян в войне против Украины на 10 ноября составляют уже около 309 520 военных погибшими и ранеными.

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