На территории страны-агеросорки России все чаще встречается "хлопок".

Украинские силы атакуют россиян секретными беспилотниками, проходящими испытания в бою.

Об этом рассказал министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет Time.

По его словам, Украина запускает летательные аппараты глухой ночи из секретных баз. Их тщательно охраняют военные. Доступ к ним есть и у нескольких гражданских инженеров.

"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне... Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, вносить коррективы и улучшать процесс", — говорится в сообщении.

Он отметил, что последние удары по российским целям попадали дронами украинского производства.

Напомним, на территории страны-агеросорки России все чаще встречается "бавовна" – под ударами оказываются нефтебазы, авиаремонтные заводы и объекты критической инфраструктуры. Один из БПЛА во время ночной атаки пролетел прямо над резиденцией президента РФ Владимира Путина в Валдае.

Ранее мы писали, что в Украине проводится тестирование отечественного наземного робота D-21-11, который создали участники оборонного кластера Brave1. Машина способна выполнять боевые задания.

Читайте ведущие новости дня: