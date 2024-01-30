Путин собирает армию, которую отправит в Африку: РФ планирует разместить там военную базу – Bloomberg

Россия пытается расширить свое влияние на страны Африки и набирает Вооруженные силы, чтобы заменить наемников группы "Вагнер" по всему африканскому континенту.

Об этом пишет Bloomberg.

Министерство обороны России продолжает прилагать усилия, направленные на расширение влияния России в странах Африки. "Африканский корпус" усилит военное присутствие России посредством сети военных баз, контролируемых Министерством обороны, в попытке возродить влияние Москвы на континенте в период резкого снижения влияния Запада.

Это также позволит Кремлю консолидировать контроль над бизнес-сетью ЧВК "Вагнер" в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие интересы, после смерти главаря группы Евгения Пригожина.

"Со стороны Кремля это признание того, что есть возможность использовать это", — сказал Дж. Питер Фам, бывший специальный посланник США в Сахели.

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"Если это будет официально оформлено, особенно с выходом Франции, это, безусловно, будет гораздо более значительным и потенциально длительным сдвигом в геополитических и дипломатических позициях. Французские войска, борющиеся с повстанцами в Сахели, покинули Мали и Буркина-Фасо после того, как военные устранили гражданское правительство и приблизились к России", – объясняет Дж. Питер Фам, бывший специальный посланник США в Сахели.

"Африканский корпус", который готовит Россия, привлекает новобранцев и бывших бойцов ЧВК "Вагнер" к середине 2024 года для развертывания по меньшей мере в пяти дружественных с Россией странах — Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Республике. Хотя ЧВК "Вагнер" технически расформировали после смерти Пригожина, но она продолжает действовать.

Как рассказал источник, близкий к Минобороны РФ, Россия хочет послать в страны Африки около 20 000 своих солдат.

Группа "Вагнер" на пике своей деятельности в Африке насчитывала не более нескольких тысяч человек.

В прошлую среду, 24 января, около 100 российских военных прибыли в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить безопасность капитана Ибрагима Траоре – солдата, захватившего власть в результате военного переворота в 2022 году.

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Однако у России есть амбициозные планы, стремясь построить региональную штаб-квартиру в Центральноафриканской Республике, где в течение последних шести лет "Вагнер" вел жестокую кампанию от имени президента, и включился в аппарат национальной безопасности в обмен на бриллианты и золото.

"Военная база будет построена. У нас здесь много мужчин и много россиян. Необходимо обеспечить им базу", – сказал Bloomberg News по телефону Патрик Бида Куягбеле, старший советник президента президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры.

Он также добавил, что точное месторасположение базы является "совершенно секретным", и правительство все еще проводит анализ нескольких мест.

"Количество российских военных в ЦАР удвоилось почти до 2000 человек после смерти Пригожина — признак того, что сотрудничество с Россией в сфере безопасности "интенсифицировалось", — сказал Куягбеле.

Москва воспользовалась дестабилизацией в Западной Африке, вызванной военными переворотами и исламистскими восстаниями в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, усугубленными народным недовольством бывшим колониальным государством Францией и очевидным вмешательством Запада.

В сентябре три страны Сахели (тропическая саванна в Африке, являющаяся своеобразным переходом между Сахарой и южными, более плодородными землями, известными как африканский регион Судан – ред.) и Россия подписали договор о взаимной обороне.

На прошлой неделе военный лидер Чада, считающийся последним бастионом западного влияния в Сахели, встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности.

Главный чиновник Государственного департамента США в Африке Молли Фи выразила обеспокоенность тем, что России удастся заключить соглашение по военному присутствию в Нигере, где у США большая база беспилотников.

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, отвечающий за деятельность "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке, посетил Нигер в начале декабря. В этом месяце премьер-министр страны посетил Москву для переговоров и подписания нового оборонного соглашения с Кремлем.

Ожидается, что "Африканский корпус" сохранит фокус "Вагнера" на добыче сырьевых ресурсов с целью привлечения жесткой валюты для финансирования войны в Украине, заявили официальные лица.

"Пока это может быть ребрендинг, но это уже отличный результат для россиян. Вдруг они уходят от "Вагнера", к которому Запад приложил много усилий, чтобы сдержать – появились новые щупальца гидры, и теперь он называется Африканский корпус", — сказал Лу Осборн, аналитик All Eyes on Wagner, консорциума, отслеживающего деятельность группы.

Напомним, в конце декабря 2023 Центр национального сопротивления сообщал, что россияне готовят рекрутинговую экспедицию в Африку, чтобы найти людей для войны в Украине.

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