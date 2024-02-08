В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Сьогодні, 8 лютого, в усіх областях України, окрім південних, пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні очікується мінлива хмарність. У західних областях передбачаються помірні опади. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть значний мокрий сніг та дощі

Вітер переважно західний, сягатиме 7-12 м/с. У Карпатах та східних областях вночі місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень переважно становитиме +1...6°С. На півдні стовпчики термометрів покажуть +10...15°С. У більшості західних та центральних областей буде в межах 0...+4°С. У Сумській області очікується -1...3°С.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Вітер переважно західний пануватиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура в Київській області протягом доби коливатиметься від -2°С до +3°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0...+2°С.

Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде справжнє потепління. Більше про це читайте у новині.

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