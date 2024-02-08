Росія обстріляла Миколаїв: ціллю стали житлові будинки та комунальні підприємства

Відповідні служби обстежують території, які зазнали атаки ворога.
У ніч проти 8 лютого Росія обстріляла Миколаїв. Пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків та приватні і комунальні підприємства.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, станом на ранок відповідні служби обстежують території, які зазнали атаки ворога.
"Наразі відомо, що пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Маємо наслідки і на території комунального підприємства. На щастя, обійшлось без постраждалих", - написав він.
Він додав, що комунальні бригади приберуть територію від уламків та сміття. Також будуть продовжувати працювати і на тій локації, яка постраждала від обстрілів напередодні.
Нагадаємо, напередодні у Міністерстві внутрішніх справ показали перші кадри після удару по Миколаєву.
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