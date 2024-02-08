Росія обстріляла Миколаїв: ціллю стали житлові будинки та комунальні підприємства

У ніч проти 8 лютого Росія обстріляла Миколаїв. Пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків та приватні і комунальні підприємства.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, станом на ранок відповідні служби обстежують території, які зазнали атаки ворога.

"Наразі відомо, що пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Маємо наслідки і на території комунального підприємства. На щастя, обійшлось без постраждалих", - написав він.

Він додав, що комунальні бригади приберуть територію від уламків та сміття. Також будуть продовжувати працювати і на тій локації, яка постраждала від обстрілів напередодні.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві внутрішніх справ показали перші кадри після удару по Миколаєву.

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