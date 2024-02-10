РФ атаковала Одесскую область тремя волнами БпЛА: куда целился враг

Известно о по меньшей мере четырех раненых.

В ночь на субботу, 10 февраля, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками Shahed. Зафиксировано три волны атак.

Об этом во время телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, целью россиян была припортовая инфраструктура — и на юге Одесской области, и в самой Одессе.

"В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура. Удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками в припортовой инфраструктуре поврежден объект. Один человек пострадал", — заявила Гуменюк.

Впоследствии под прицелом БПЛА захватчиков оказался юг региона. Под ударом была припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Как сообщалось, ночью произошла атака "Shahed" на Украину. Основными направлениями удара беспилотников были Одесская и Харьковская. Россияне выпустили 26 БПЛА типа "Shahed-136/131".

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