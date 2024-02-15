В Івано-Франківській області сталися вибухи: деталі

Тривога на Прикарпатті тривала понад дві години.

Зранку 15 лютого під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області сталися вибухи. Відомо про роботу сил ППО у небі над областю.

Про це повідомила очільниця Івано-Франкіської ОВА Світлана Онищук.

Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області", - наголосила керівниця ОВА.

За її словами, внаслідок падіння уламків на Прикарпатті відбулося незначне займання покрівель господарських будівель. Пожежу вдалося ліквідувати. Онищук також наголосила, що минулося без жертв та значних руйнувань.

До слова, тривога на Прикарпатті тривала понад дві години: від 05:00 до 07:09. Повітряні сили ЗСУ інформували про групу ракет у напрямку Івано-Франківська.

Як повідомлялося, зранку в Хмельницькій області сталися вибухи. Спрацювала ППО. Втім, сталися ушкодження цивільних об’єктів.

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