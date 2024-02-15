"Це неминуче": український військовий попередив про нову небезпеку для ЗСУ

Орієнтовно через 4 місяці російська армія буде мати ті технології на фронті, якими зараз володіє Україна.

Про це роозповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що воює в складі 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю УП.

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За його словами, російські окупанти достатньо ефективно використовують дрони на фронті.

"Якщо ми говоримо про технології, то, за моїми оцінками, противник буде мати ті технології, які маємо ми, десь через 4 місяці. Це неминуче, на жаль. І коли противник отримає ці технології, на певній відстані від лінії бойового зіткнення, куди зараз періодично прилітає якась артилерія, керована авіабомба, "касетка", "Ураган", але куди не долітають FPV, ці дрони зможуть долітати, і це значно ускладнить нам логістику та виконання бойових завдань", - зазначив він.

Тому, як наголосив військовий, сьогодні йде активна робота щодо портативних засобів радіоелектронної боротьби ворога, щоб убезпечити логістику та особовий склад від враження ворожої FPV.

Командир підрозділу "Ахіллес" оцінює технологічний розвиток російських дронів за останні два роки як високоінтенсивний.

"Є ті, які перебувають на озброєнні: "Орлан", "Ланцет", "Куб", "Герань"... Незважаючи на санкції, вони не просто виготовляють їх у достатній кількості, а й постійно модернізують. Що стосується коптерів цивільного призначення, наприклад, Mavic 3, Mavic 3T, FPV дрони, то вони викуповують все, що можна, на 3–4 місяці наперед", - вважає він.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, як стара система ППО знищує ворожі дрони та ракети.

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