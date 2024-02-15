ГУР: Росія запускає в інфополі масштабну операцію проти України "Перун"

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про запуск Росією нової потужної інформаційної операції під назвою "Перун", метою якої є виправдання агресії проти України та маніпуляції щодо реальної ситуації в країні.

Про це ГУР повідомляє у Telegram.

"У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для кремля позицій", - кажуть в розвідці.

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що найближчими днями можна чекати велику кількість інформаційних "вкидів" проти нового командування Збройних сил України після його перезавантаження. Він заявив, що частину дезінформації будуть поширювати через західні ЗМІ.

"Щось із цього буде закидуватися знову через західні ЗМІ, яким ми довіряємо більше. І буде такий інформаційний шум, власне ми частину його вчора спостерігали. Про те, що Сирський – м’ясник і так далі, ці всі речі досить таки примітивно викладалися", - заявив парламентар і нагадав, що серед таких "вкидів" була і інформацію про родину Сирського, яка живе в Росії.

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