Туск обсудит с Макроном и Шольцем безопасность Европы и помощь Украине: подробности

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 12 февраля, начал визиты в Париж и Берлин в рамках дипломатических усилий по возобновлению ключевых альянсов на фоне роста опасений, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться к власти в Соединенных Штатах и развязать руки России для расширения ее злости в Европе.

Об этом пишет Associated Press.

Встречи прошли после того, как на выходных Трамп шокировал многих в Европе, пригласив Россию вторгнуться в любую страну-члена НАТО, которая не тратит достаточно средств на собственную оборону.

“Эти комментарии безответственны и даже играют на руку России, — заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник во время визита на Кипр, слова которого передало немецкое информационное агентство dpa. – И никто в нашем альянсе не может быть в этом заинтересован”.

Эти слова особенно шокировали передовые страны НАТО, такие как Польша, пережившая российский контроль и оккупацию, и где беспокойство вызывает война по ту сторону ее восточной границы в Украине.

Заявления Трампа, сделанные во время предвыборной кампании лидера республиканцев, породили опасения, что в случае его переизбрания он может привлечь Россию к нападению на другие страны после ее вторжения в Украину.

Выступая в субботу на митинге в Конвее, штат Южная Каролина, Трамп напомнил, как, будучи президентом, он сказал неизвестному члену НАТО, что "будет поощрять" Россию делать то, что она хочет, в случаях, когда союзники по НАТО "нарушают закон".

Вы не заплатили? Вы нарушитель? – вспоминает Трамп свои слова. — Нет, я не буду вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Вы должны оплатить свои счета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в воскресенье с заявлением, в котором отметил, что высказывания Трампа подвергают американским войскам и их союзникам больший риск.

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НАТО не требует от своего 31 члена оплачивать счета, но ожидается, что они будут инвестировать определенный процент своих бюджетов – 2% своего валового внутреннего продукта – в оборону. Некоторые страны, такие как Польша, где опасения по поводу безопасности глубоки, уже давно достигли этой цели. Польша даже пошла дальше, увеличив расходы по причине российской агрессии в Украине.

Германия, все еще испытывающая чувство вины за нацистскую эпоху, в последние десятилетия приняла более пацифистский этос и не тратит достаточно средств. Страна часто становилась объектом гнева Трампа во время его президентства. Но Берлин объявил о планах увеличить военные расходы после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и планирует достичь 2% в этом году.

Военный бюджет Франции за последние годы вырос и сейчас достиг уровня около 2% от ВВП.

Туск вернулся к власти как премьер-министр в своей центральноевропейской стране в декабре после восьми лет правления национал-консервативного правительства, часто занимавшего конфликтную позицию с европейскими союзниками, в частности с Германией. В результате влияние Варшавы в Европе уменьшилось.

Туск должен был встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем отправиться в Берлин с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Между тем, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши встретятся в парижском пригороде Ла Сель-Сен-Клу, чтобы возродить так называемый Веймарский треугольник — политический формат, который не действует уже много лет.

Веймарский треугольник был создан в 1991 году, когда Польша выходила из десятилетий коммунистического режима как платформа для политического сотрудничества между тремя странами.

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