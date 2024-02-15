Вчені виростили у лабораторії рис із яловичиною: що відомо про експериментальну їжу

Творці кажуть, що він може стати більш стійким джерелом білка та хвалять їхній "приємний і новий смак".

Вчені виростили експериментальний рис із яловичиною, покривши традиційні рисові зерна риб'ячим желатином і засіявши їх стовбуровими клітинами скелетних м'язів та жиру, які потім вирощували у лабораторії.

Про це пише The Guardian.

Після культивування рису з м'язами, жиром та желатином протягом 9-11 днів зерно містило м'ясо та жир, внаслідок чого кінцевий продукт, на думку дослідників, міг стати поживною та ароматною їжею.

Професор Джінкі Хонг, який керував роботою в Університеті Йонсей у Південній Кореї, приготував і скуштував рис, вирощений на яловичині, який, як він сподівається, стане доступнішим джерелом білка, ніж традиційна яловичина, з набагато меншим вуглецевим слідом.

"Після приготування рис зберігає свій традиційний зовнішній вигляд, але володіє унікальним поєднанням ароматів, зокрема легкою горіховою ноткою та нотками умамі, які характерні для м'яса", — сказав Хонг. "Хоча він не точно повторює смак яловичини, він пропонує приємний і новий смак. Ми спробували його з різними добавками, і він добре поєднується з різними стравами".

Рис є переважно вуглеводом з меншими частками білків, жирів, вітамінів і мінералів, пишуть вчені в журналі Matter. Інтеграція тваринних клітин у рис дозволяє "забезпечити достатню кількість продовольства", зазначають вони, створюючи "нову повноцінну їжу".

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Гібридний рис більш тендітний, ніж м'який і липкий традиційний рис, але він містить на 8% більше білка і на 7% більше жиру. Рис з великою кількістю м'язових клітин мав запах яловичини та мигдалю, тоді як рис з великою кількістю тваринного жиру пахнув більше вершками, вершковим маслом та кокосовим маслом.

За розрахунками вчених, гібридний рис може зробити виробництво продуктів харчування стійкішим. Вони пишуть, що при виробництві 100 г яловичого білка виділяється близько 50 кг вуглекислого газу, а при виробництві 100 г гібридного білка рису виділяється менше 6,27 кг газу. Гібридний рис також має бути доступнішим, додають вони, і коштує близько 2,23 долара за кг порівняно з 14,88 долара США за кг яловичини.

Дослідники вважають, що гібридний рис не лише зробить продукти харчування більш стійкими та доступними, а й може покращити запаси продовольства в регіонах, що зіткнулися з голодом, а також служити як пайка для астронавтів та військових.

Вчені виростили рис із яловичиною / Фото: Yonsei University

Для перших експериментальних партій гібридного рису дослідники взяли м'язові та жирові клітини великої рогатої худоби хану, забитої на місцевій скотобійні. Але команда вивчає стабільні запаси клітин, які можна буде підтримувати в лабораторії без необхідності використання додаткових тварин. За словами Хонга, майбутні версії рису можуть містити інші види м'яса чи риби, щоб задовольнити різні смаки та потреби у поживних речовинах.

Робота здобула неоднозначну оцінку з боку незалежних експертів. Професорка Ханна Туомісто, яка досліджує стійкі продовольчі системи в університеті Гельсінкі, сумнівається, що рис вплине серйозно. За її словами, кінцевий продукт містив 4,8 г культивованих яловичих клітин на кг рису, тобто лише 0,5% становило м'ясо та 99,5% рис. "Продукт, як і раніше, являє собою в основному рис і використовуватиметься для заміни рису або інших джерел вуглеводів у їжі", - сказала вона. "Для заміни м'яса відсоток білка в кінцевому продукті має бути вищим".

Але Ніл Ворд, професор сільського та регіонального розвитку в Університеті Східної Англії, сказав, що гібридний рис відкриває нові перспективи: "Цей напрям досліджень обіцяє в майбутньому розробку більш здорових і сприятливих для клімату дієт".

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