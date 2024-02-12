700 млн років тому Земля була крижаною кулею: чому так сталося

Дослідники з'ясували, що стало причиною появи на Землі льодовикового періоду, який почався понад 700 млн років тому і тривав 57 млн років.

Про це пише Phys.

У той час наша планета майже повністю замерзла і була вкрита льодом від полюсів до екватора.

Вчені кажуть, що глобальне заледеніння Землі та зниження температури на планеті пов'язані з низькими рівнями викидів діоксиду вуглецю, чому сприяло вивітрювання вулканічних порід, коли відбувалося поглинання ними атмосферного вуглецю.

За словами вчених, на той час на Землі не було багатоклітинних тварин або складних рослин на суші. Тому рівень діоксиду вуглецю майже повністю залежав від його виділення внаслідок вивержень вулканів та від процесів вивітрювання силікатних порід, що поглинають вуглець. До процесу появи стародавнього льодовикового періоду також має безпосередній стосунок рух літосферних плит, коли в деяких регіонах Землі почали руйнуватися ділянки з високою вулканічною активністю. У результаті рівень діоксиду вуглецю в атмосфері значно знизився, він перестав утримувати тепло і планета замерзла.

Довідка:

Льодовиковим періодом вважається епоха, яка характеризується глобальним похолоданням і зниженням середньорічних температур на Землі. Льодовикові періоди можуть тривати від кількох мільйонів до кількох десятків мільйонів років. Під час льодовикових періодів поверхня більшої частини північної півкулі Землі була вкрита крижаними щитами та льодовиками. Технічно ми все ще живемо в льодовиковому періоді, який стартував близько 3 мільйонів років тому.

Дослідження показують, що льодовикові періоди можуть починатися по-різному: від зміни рівня вуглекислого газу й до порушення циркуляції океану під час зміщення континентів.

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