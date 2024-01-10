В Італії ухвалили рішення про військову допомогу Україні: як проголосував парламент

Допомога Україні надаватиметься до того часу, доки не припиняться російські атаки.

У середу, 10 січні, у присутності міністра оборони Гвідо Крозетто нижня палата парламенту Італії ухвалила резолюцію, яка зобов’язує уряд надавати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє Ansa.

Ухваленим документом передбачено підтримку України, “відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія”, зокрема, “шляхом передачі військових засобів, матеріалів та обладнання".

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"Після семи вже офіційно оформлених пакетів, ми нещодавно дали зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва. Цей пакет обладнання та систем озброєння також спрямований тільки і виключно на посилення обороноздатності України", – сказав міністр Крозетто у своєму виступі в парламенті.

Міністр також повідомив, що серед різних дій, які здійснює Італія, є також висловлення зацікавленості в участі в коаліції з розмінування, який просуває Литва.

Гвідо Крозетто запевнив, що допомога Україні надаватиметься до того часу, доки не припиняться російські атаки.

Резолюцію в італійському парламенті було ухвалено 195 голосами "за", 50 – "проти" і 55 – "утрималися".

Нагадаємо, в середу, 10 січня, президент Литви Ґітанас Науседа повідомив про ухвалення пакету довгострокової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів євро.

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