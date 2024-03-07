Как улучшить качество сна и быстро засыпать: важные советы

Быстро засыпать может мешать чрезмерная активность вечером, гаджеты и эмоциональное возбуждение.
Качество сна оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние человека и сконцентрированность в течение дня. Однако далеко не все понимают, как улучшить сон, чтобы повысить свою продуктивность, психологическую стабильность и общее состояние и качество жизни.
ТСН.ua разобралась в теме и ответит, как улучшить качество сна, как научить себя засыпать без телефона и что делать, если не можешь заснуть из-за депрессии.
Как сон вливает в качество жизни
Да, качество сна оказывает огромное влияние на здоровье и функционирование человека. Недостаточное количество качественного отдыха может привести к проблемам со здоровьем, таким как ослабление иммунной системы, увеличение риска сердечных заболеваний, ожирение и диабет.
Кроме того, отсутствие стабильного сна мешает человеку управлять своими эмоциями, разрешать стрессовые ситуации, ухудшает общее состояние и качество жизни.
Как улучшить качество сна
Улучшение качества сна может включать в себя различные изменения в режиме жизни и привычках перед сном. В первую очередь нужно создать комфортную атмосферу для отдыха: обеспечить темную, тихую и прохладную спальню. Проверьте матрас, подушки и одеяла на комфортность – вам должно быть на них удобно. Расслабиться перед сном поможет горячая ванна, медитация или чтение книги.
Не менее важно поддерживать регулярное расписание, в какое самое время вы ложитесь отдыхать. Попытайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет поддерживать ваши внутренние часы.
Как быстро уснуть, если у человека депрессия
Засыпка быстро может быть трудной задачей для людей с депрессией, поскольку это состояние может сопровождаться тревогой, тревожностью и негативными мыслями, которые могут мешать расслабиться. Однако есть некоторые методы, которые помогут быстро заснуть ( применять им можно одновременно с теми средствами, о которых мы писали выше ).
- Создайте спокойный и релаксирующий ритуал перед сном, который будет сигналом для вашего организма, пора спать. Это может быть, например, чтение книги, слушание приятной музыки или медитация.
- Используйте стратегии управления стрессом, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, чтобы уменьшить тревожность перед сном.
- Избегайте возбуждающих вещей, которые могут помешать быстрому засыпанию. К ним относятся кофе, чай, смартфоны, планшеты или компьютеры, интенсивная физическая активность.
И самое важное – проконсультируйтесь с врачом. Если проблемы с сном, связанные с депрессией, продолжаются, рассмотрите возможность консультации со специалистом, который может рекомендовать индивидуальный подход к управлению вашими симптомами.
Как научиться засыпать без телефона
Засыпание без телефона может быть полезным для облегчения процесса "отхождения" ко сну. Однако иногда отказаться от пролистывания ленты в соцсетях перед отдыхом — тяжело. Но есть способы, которые посодействуют убрать из рук телефон.
- Перед сном установите режим "без телефона". Определите время (например, час или два перед запланированным временем сна), когда вы отключаете телефон и выключаете все уведомления.
- Придумайте для себя другой обряд. Практическим будет чтение книги или дыхательные практики.
- Приучите себя не носиться постоянно с телефоном и реагировать на все его оповещения – давайте себе время отдыхать, быть офлайн.
- Перед отдыхом вы можете положить смартфон в другой комнате, чтобы у вас не было соблазна воспользоваться им. К примеру будильник, если вы просыпаетесь с его помощью, вы можете "завести" на часах.
Напомним, что мы написали гайд, как улучшить эффективность своего дня.