Как улучшить качество сна и быстро засыпать: важные советы

Качество сна оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние человека и сконцентрированность в течение дня. Однако далеко не все понимают, как улучшить сон, чтобы повысить свою продуктивность, психологическую стабильность и общее состояние и качество жизни.

ТСН.ua разобралась в теме и ответит, как улучшить качество сна, как научить себя засыпать без телефона и что делать, если не можешь заснуть из-за депрессии.

Как сон вливает в качество жизни

Да, качество сна оказывает огромное влияние на здоровье и функционирование человека. Недостаточное количество качественного отдыха может привести к проблемам со здоровьем, таким как ослабление иммунной системы, увеличение риска сердечных заболеваний, ожирение и диабет.

Кроме того, отсутствие стабильного сна мешает человеку управлять своими эмоциями, разрешать стрессовые ситуации, ухудшает общее состояние и качество жизни.

Как улучшить качество сна

Улучшение качества сна может включать в себя различные изменения в режиме жизни и привычках перед сном. В первую очередь нужно создать комфортную атмосферу для отдыха: обеспечить темную, тихую и прохладную спальню. Проверьте матрас, подушки и одеяла на комфортность – вам должно быть на них удобно. Расслабиться перед сном поможет горячая ванна, медитация или чтение книги.

Не менее важно поддерживать регулярное расписание, в какое самое время вы ложитесь отдыхать. Попытайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет поддерживать ваши внутренние часы.

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Как быстро уснуть, если у человека депрессия

Засыпка быстро может быть трудной задачей для людей с депрессией, поскольку это состояние может сопровождаться тревогой, тревожностью и негативными мыслями, которые могут мешать расслабиться. Однако есть некоторые методы, которые помогут быстро заснуть ( применять им можно одновременно с теми средствами, о которых мы писали выше ).

Создайте спокойный и релаксирующий ритуал перед сном, который будет сигналом для вашего организма, пора спать. Это может быть, например, чтение книги, слушание приятной музыки или медитация.

Используйте стратегии управления стрессом, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, чтобы уменьшить тревожность перед сном.

Избегайте возбуждающих вещей, которые могут помешать быстрому засыпанию. К ним относятся кофе, чай, смартфоны, планшеты или компьютеры, интенсивная физическая активность.

И самое важное – проконсультируйтесь с врачом. Если проблемы с сном, связанные с депрессией, продолжаются, рассмотрите возможность консультации со специалистом, который может рекомендовать индивидуальный подход к управлению вашими симптомами.

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Как научиться засыпать без телефона

Засыпание без телефона может быть полезным для облегчения процесса "отхождения" ко сну. Однако иногда отказаться от пролистывания ленты в соцсетях перед отдыхом — тяжело. Но есть способы, которые посодействуют убрать из рук телефон.

Перед сном установите режим "без телефона". Определите время (например, час или два перед запланированным временем сна), когда вы отключаете телефон и выключаете все уведомления.

Придумайте для себя другой обряд. Практическим будет чтение книги или дыхательные практики.

Приучите себя не носиться постоянно с телефоном и реагировать на все его оповещения – давайте себе время отдыхать, быть офлайн.

Перед отдыхом вы можете положить смартфон в другой комнате, чтобы у вас не было соблазна воспользоваться им. К примеру будильник, если вы просыпаетесь с его помощью, вы можете "завести" на часах.

Напомним, что мы написали гайд, как улучшить эффективность своего дня.