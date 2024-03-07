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Как улучшить качество сна и быстро засыпать: важные советы

Как улучшить качество сна и быстро засыпать: важные советы

Фото: Unsplash

Быстро засыпать может мешать чрезмерная активность вечером, гаджеты и эмоциональное возбуждение.

Качество сна оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние человека и сконцентрированность в течение дня. Однако далеко не все понимают, как улучшить сон, чтобы повысить свою продуктивность, психологическую стабильность и общее состояние и качество жизни.

ТСН.ua разобралась в теме и ответит, как улучшить качество сна, как научить себя засыпать без телефона и что делать, если не можешь заснуть из-за депрессии.

Как сон вливает в качество жизни

Да, качество сна оказывает огромное влияние на здоровье и функционирование человека. Недостаточное количество качественного отдыха может привести к проблемам со здоровьем, таким как ослабление иммунной системы, увеличение риска сердечных заболеваний, ожирение и диабет.

Кроме того, отсутствие стабильного сна мешает человеку управлять своими эмоциями, разрешать стрессовые ситуации, ухудшает общее состояние и качество жизни.

Как улучшить качество сна

Улучшение качества сна может включать в себя различные изменения в режиме жизни и привычках перед сном. В первую очередь нужно создать комфортную атмосферу для отдыха: обеспечить темную, тихую и прохладную спальню. Проверьте матрас, подушки и одеяла на комфортность – вам должно быть на них удобно. Расслабиться перед сном поможет горячая ванна, медитация или чтение книги.

Не менее важно поддерживать регулярное расписание, в какое самое время вы ложитесь отдыхать. Попытайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет поддерживать ваши внутренние часы.

© unsplash.com
Фото: unsplash.com

Как быстро уснуть, если у человека депрессия

Засыпка быстро может быть трудной задачей для людей с депрессией, поскольку это состояние может сопровождаться тревогой, тревожностью и негативными мыслями, которые могут мешать расслабиться. Однако есть некоторые методы, которые помогут быстро заснуть ( применять им можно одновременно с теми средствами, о которых мы писали выше ).

  • Создайте спокойный и релаксирующий ритуал перед сном, который будет сигналом для вашего организма, пора спать. Это может быть, например, чтение книги, слушание приятной музыки или медитация.
  • Используйте стратегии управления стрессом, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, чтобы уменьшить тревожность перед сном.
  • Избегайте возбуждающих вещей, которые могут помешать быстрому засыпанию. К ним относятся кофе, чай, смартфоны, планшеты или компьютеры, интенсивная физическая активность.

И самое важное – проконсультируйтесь с врачом. Если проблемы с сном, связанные с депрессией, продолжаются, рассмотрите возможность консультации со специалистом, который может рекомендовать индивидуальный подход к управлению вашими симптомами.

© Unsplash
Фото: Unsplash

Как научиться засыпать без телефона

Засыпание без телефона может быть полезным для облегчения процесса "отхождения" ко сну. Однако иногда отказаться от пролистывания ленты в соцсетях перед отдыхом — тяжело. Но есть способы, которые посодействуют убрать из рук телефон.

  • Перед сном установите режим "без телефона". Определите время (например, час или два перед запланированным временем сна), когда вы отключаете телефон и выключаете все уведомления.
  • Придумайте для себя другой обряд. Практическим будет чтение книги или дыхательные практики.
  • Приучите себя не носиться постоянно с телефоном и реагировать на все его оповещения – давайте себе время отдыхать, быть офлайн.
  • Перед отдыхом вы можете положить смартфон в другой комнате, чтобы у вас не было соблазна воспользоваться им. К примеру будильник, если вы просыпаетесь с его помощью, вы можете "завести" на часах.

Напомним, что мы написали гайд, как улучшить эффективность своего дня.

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