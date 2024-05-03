Загибель українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі

У результаті ножового поранення в Будапешті загинув громадянин України 1975 року народження – його смерть стала наслідком сварки, що спалахнула у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.

Про це повідомила пресслужбіа МЗС України у коментарі "Європейській правді" .

За інформацією посольства України в Угорщині, інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини", – повідомили у пресслужбі МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, 1 травня, до поліції Будапешта надійшло повідомлення про бійку двох чоловіків, один з яких стікає кров'ю. За попередніми даними, в будинку 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кількох ножових поранень 48-річному українцю. Чоловік зазнав таких серйозних поранень, що помер на місці.

Угорські правоохоронці порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Поліцейські Будапешта затримали зловмисника на місці, він притягується до відповідальності. Що стало причиною конфлікту, не зазначається.

За інформацією угорських ЗМІ, обоє чоловіків були далекобійниками і в день трагедії відпочивали на території автотранспортної компанії.

Читайте також: