Загибель українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі

Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.
У результаті ножового поранення в Будапешті загинув громадянин України 1975 року народження – його смерть стала наслідком сварки, що спалахнула у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.
Про це повідомила пресслужбіа МЗС України у коментарі "Європейській правді" .
За інформацією посольства України в Угорщині, інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.
"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини", – повідомили у пресслужбі МЗС.
Що передувало
Угорські правоохоронці порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Поліцейські Будапешта затримали зловмисника на місці, він притягується до відповідальності. Що стало причиною конфлікту, не зазначається.
За інформацією угорських ЗМІ, обоє чоловіків були далекобійниками і в день трагедії відпочивали на території автотранспортної компанії.
Читайте також: