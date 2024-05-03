Гибель украинца в Венгрии: МИД сообщил детали

В результате ножевого ранения в Будапеште погиб гражданин Украины 1975 года рождения – его смерть стала следствием ссоры, разразившейся в общежитии для работников автотранспортной компании.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии "Европейской правде" .

По информации посольства Украины в Венгрии, инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании. Подозреваемый в совершении преступления гражданин Казахстана задержан, ведутся следственные действия.

"Посольство устанавливает связь с родственниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии", – сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, 1 мая, в полицию Будапешта поступило сообщение о драке двух мужчин, один из которых истекает кровью. По предварительным данным, в доме 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Мужчина получил такие серьезные ранения, что умер на месте.

Венгерские правоохранители возбудили уголовное производство по подозрению в убийстве. Полицейские Будапешта задержали злоумышленника на месте, он привлекается к ответственности. Что явилось причиной конфликта, не отмечается.

По информации венгерских СМИ, оба мужчины были дальнобойщиками и в день трагедии отдыхали на территории автотранспортной компании.

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