В Венгрии казах зарезал украинца: детали трагедии

Оба мужчины были дальнобойщиками и в день трагедии отдыхали на территории автотранспортной компании.

В венгерском Будапеште казах зарезал 48-летнего гражданина Украины.

Об этом сообщает полиция Будапешта.

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Вчера, 1 мая, в полицию Будапешта поступило сообщение о драке двух мужчин, один из которых истекает кровью.

По предварительным данным, в доме 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу.

Мужчина получил такие серьезные ранения, что скончался на месте. Венгерские правоохранители возбудили уголовное производство по подозрению в убийстве. Злоумышленника полицейские задержали на месте, он привлекается к ответственности. Что явилось причиной конфликта, не отмечается.

По информации венгерского издания Blikk, оба мужчины были дальнобойщиками и в день трагедии отдыхали на территории автотранспортной компании.

Напомним, что в баварском городке Мурнау 27 апреля россиянин зарезал двух украинцев. Один скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а другого доставили в больницу, где позже он также скончался. Убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими, проходившими реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.

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