Ретроградний Плутон 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ретроградний Плутон - це хороший час, щоб звернути увагу на внутрішну трансформацію.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період ретроградного Плутона 2024 розповідає, що Овнам потрібно діяти, а Ракам варто поспілкуватися з друзями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період ретроградного Плутона 2024 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар мечів"

Потрібно діяти. У стосунках — покажіть, на що ви здатні. Щодо роботи — варто діяти активніше.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання контактів. У стосунках — все готове до чогось більшого. Щодо роботи — підготуйтеся до нового проєкту.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не ускладнюйте ситуацію. Не лізьте на "рожен" в стосунках. На роботі очікуйте невеликих складнощів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка кубків"

Час для спілкування з друзями. У стосунках — потрібно влаштувати подвійне побачення. Щодо кар’єри, то вам допоможуть друзі та товариші.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка кубків"

Період веселощів. Насолоджуйтеся тим, чим маєте. У справах кар’єри послабте свою хватку.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду — нові відкриття. У стосунках налаштуйтеся на партнерство. Щодо роботи, то плануйте нові справи.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Остерігайтеся проблем. У коханні вам можуть зробити боляче. Щодо фінансів, то краще затягнути паски.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператор"

Ви знайшли в собі сили для ривка далі. У любові проявіть характер. Щодо роботи, то варто показати свою рішучість.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дурень"

Рухайтеся вперед, але дивіться під ноги. У стосунках будьте обачними. Щодо кар’єри, то наважтеся на щось нове.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Зірка"

Небеса вам допомагають. У коханні все налагодиться. Щодо роботи, то не бійтеся ризикувати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Сконцентруйте увагу на фінансах. Щодо кохання — пройдіть тест на фінансових моментах. А ось гроші варто накопичувати.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка кубків"

Визначтеся з тим, що вам треба. У коханні не кидайтеся за всіма цілями водночас. Щодо фінансів, то краще синиця в руках, ніж журавель в небі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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