Скільки та якої техніки Україні не вистачає на фронті – дані Forbes

Збройні сили України найбільше потребують артилерії, протиповітряної оборони та піхоти для своїх бойових бригад на фронті.

Про це у матеріалі Forbes розповів військовий оглядач Девід Акс.

Як пише оглядач, бронетранспортери зайняли четверте місце у цьому списку, але й їх потрібно чимало. Адже ці транспортні засоби можуть пришвидшувати пересування українського війська між бойовими позиціями, при цьому захищаючи від пострілів і артилерійських осколків.

"Будь-який БТР краще, ніж без БТР взагалі. Але кілька сотень БТРів були б набагато кращими за 89 Бізонів (Super Bison - ред.), також відомих як броньовані машини бойової підтримки або ASCV, які Україна отримує з Канади вже понад два років", - пише автор.

Канадський уряд оголосив про передавання 89 БМП Super Bison, від початку червня 2022 року. Спочатку вони запропонували 39 вживаних БМП із надлишкових запасів армії Канади.

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Потім, у вересні 2023 року, пообіцяли додатковий нещодавно побудований Bisons, який щойно зійшов з конвеєра General Dynamics.

"Минулого року на півдні українці втратили один із 14-тонних "Бізонів", які вміщують 10 осіб", - зазначив Девід Акс.

50 нових "Бізонів", яких вистачило б для одного батальйону, дуже довго добираються до лінії фронту. Міністр оборони Канади Білл Блер у п'ятницю заявив, що перші 10 БМП поїдуть до Європи і після навчань техніка опиниться в Україні восени.

"Від обіцянки до доставки Канаді знадобиться рік, щоб поставити 50 БТРів. Згідно з даними аналітиків Oryx, за цей самий проміжок часу українці втратять у середньому близько 500 БТРів і БМП. Канада, звісно, ​​не єдина країна, яка постачає Україні бронетехніку. Сполучені Штати, Німеччина та Польща, зокрема, пожертвували сотні БТРів та БМП", - йдеться у статті Forbes.

Від початку повномасштабної війни союзники України передали близько 2000 транспортних засобів і бойових машин, з яких майже половину вже втрачено. Таким чином, ЗСУ потрібно отримати ще 1000 БТР та БМП, щоб компенсувати втрачену техніку.

Від 2022 року Збройні сили України збільшились приблизно вдвічі. 2000 радянських БТРів і БМП, які українці мали перед широкомасштабною війною, можливо, вистачило б на 50 бригад, але їх і близько не вистачило на 100 бригад.

Українські командири знали, що це буде проблемою.

"Нам потрібно все, але БМП – це, мабуть, найнагальніша потреба", - сказав неназваний офіцер української механізованої бригади у коментарі Foreign Policy на початку минулого року.

Армія Канади зараз замінює свою стару броньовану техніку новішими моделями. Це дозволило їм вивільнити понад 400 старих транспортних засобів, включно з варіантами БТР M-113, а також Bisons і подібні Coyote. Україна була готова забрати їх, попри дуже поганий стан.

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"Українці готові взяти навіть металобрухт, розібрати його і зробити з трьох машин одну", – розповіла CBC News Олександра Устінова, голова ТСК з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Компанія з Онтаріо Armatec Survivability навіть подала пропозицію на ремонт і оновлення застарілих транспортних засобів зі швидкістю – вісім одиниць на місяць.

Однак ні заява Устинівої, ні пропозиція Armatec Survivability не змусили уряд в Оттаві запропонувати Україні ці старі машини.

"Натомість українці рік чекають на 50 нових "Бізонів", щоб задовольнити приблизно 5%свого попиту на БТР", - наголошує військовий оглядач.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів – яку зброю отримають ЗСУ.

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