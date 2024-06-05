Куди подівся "Редіс" і "Азов": що кажуть у самій бригаді

Останнім часом в публічному просторі і у ЗМІ поменшало згадок про "Азов" і його, уже можна без перебільшення сказати – легендарного комадира, оборонця "Азовсталі" Дениса Прокопенка "Редіса".

Інший оборонець "Азовсталі" Ілля Самойленко ("Гендальф") заспокоїв, що "Редіс" разом з побратимами перебуває на фронті. Про це Самойленко розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

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"Редіс" – командир 12 бригади спеціального призначення "Азов". І він зі своїм підрозділом виконує завдання на бойових позиціях. А де йому ще бути? (Його немає в публічності. – Ред.), бо людина займається війною", – каже "Гендальф".

За його словами, "Азов" перебуває на напрямку Кремінної, Тернів і Серебрянського лісництва.

"Для противника це був основний із напрямків для прориву РФ. Шляхом ефективних точкових дій можна ці спроби прориву ліквідовувати", – додав Самойленко.

Раніше Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ не отримає американське озброєння, бо досі перебуває в "чорному списку" на отримання будь-якої допомоги від США

Нагадаємо, командирів-захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу звільнили з російського полону 21 вересня 2022 року.

8 липня 2023 року президент Зеленський повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

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