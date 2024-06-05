В Україні втретє від ранку оголосили масштабну повітряну тривогу

У середу, 5 червня, в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Це вже втретє від ранку повністю "червоніють" усі області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область)", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 15:36.

Мапа тривог станом на 15:36 середи, 5 червня. / Фото: alerts.in.ua

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.