У Харкові було чути вибух

У середу, 5 червня, у Харкові сталися вибухи. На Харківщині о 14:37 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали.

"У Харкові було чутно вибух", - повідомило "Суспільне".

Моніторингові канали пишуть про пуски КАБів у напрямку області. Про ризик ударів ворожими авіабомбами інформував і бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". Наразі коментарів від місцевої влади немає.

Нагадаємо, сьогодні від ранку в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу - о 7:14 і о 13:23. Причина - зліт МІГів.

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