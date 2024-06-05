В среду, 5 июня, в Харькове произошли взрывы. В Харьковской области в 14:37 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа и телеграммы-каналы.

"В Харькове был слышен взрыв", — сообщило "Суспільне".

Мониторинговые каналы пишут о пусках КАБов в направлении области. О риске ударов вражескими авиабомбами информировал и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". Пока комментариев от местных властей нет.

Напомним, сегодня с утра в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу – в 7:14 и в 13:23. Причина – взлет МИГов.

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