В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Произошел взлет российского истребителя.
В среду, 5 июня, в Украине объявлена воздушная тревога. Существует угроза ракетных ударов "Кинжалами".
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Враг запустил 27 "Shahed-131/136" из российского Курска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.