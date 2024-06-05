В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В среду, 5 июня, в Украине объявлена воздушная тревога. Существует угроза ракетных ударов "Кинжалами".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Карта тревог на 07:14 среды, 5 июня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Враг запустил 27 "Shahed-131/136" из российского Курска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

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