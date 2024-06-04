На Украину надвигается сильное ненастье: где и когда будут грозы и шквалы

Объявлено штормовое предупреждение почти по всей стране.
В среду, 5 июня, в Украине будет ненастье — грозы и шквалы в ряде областей. Синоптики объявили и уровень опасности.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые охватят практически всю территорию страны. Только в Херсонской и Запорожской областях не будет ненастья в среду.
"5 июня в Украине, кроме большинства районов юго-востока и юга, грозы. Днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, 5 июня в Украине будут грозы, ветер и штормовое предупреждение. Дневная температура воздуха будет колебаться до 20° до 26° тепла.