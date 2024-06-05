Куда девался "Редис" и "Азов": что говорят в самой бригаде

В последнее время в публичном пространстве и в СМИ стало меньше упоминаний об "Азове" и его, уже можно без преувеличения сказать — легендарном комадире, защитнике "Азовстали" Денисе Прокопенко "Редисе".

Другой защитник "Азовстали" Илья Самойленко ("Гендальф") успокоил, что "Редис" вместе с побратимами находится на фронте. Об этом Самойленко рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Также читайте Эвакуация гражданских с "Азовстали": Редис показал редкое фото переговоров с россиянами

"Редис" – командир 12 бригады специального назначения "Азов". И он со своим подразделением выполняет задачи на боевых позициях. А где ему еще быть? (Его нет в публичности. – Ред.), потому что человек занимается войной", – говорит "Гендальф".

По его словам, "Азов" находится на направлении Кременной, Тернов и Серебрянского лесничества.

"Для противника это было основное из направлений для прорыва РФ. Путем эффективных точечных действий можно эти попытки прорыва ликвидировать", – добавил Самойленко.

Ранее Денис Прокопенко "Рэдис" заявил, что 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ не получит американское вооружение, поскольку до сих пор находится в "черном списке" на получение какой-либо помощи от США.

Напомним, командиров-защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлегу освободили из российского плена 21 сентября 2022 года.

8 июля 2023 президент Зеленский сообщил, что после визита в Турцию возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.