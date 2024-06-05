Alyosha неожиданно спела о разлуке с возлюбленным

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее использовала псевдоним Alyosha, порадовала неожиданной новинкой, где спела о разлуке с возлюбленным.

Артистка выпустила трек, который получил название "Нірвана". В композиции исполнительница воспела актуальную тему для многих украинок – разлуки и ностальгии по возлюбленному. В частности, певица по своему опыту знает, что это за ощущение, ведь в начале полномасштабной войны ей пришлось это пережить. Муж Alyosha – Тарас Тополя – отправился служить на фронт, а сама артистка уехала с детьми в США.

Елена Тополя (Alyosha)

В песне Елена Тополя также искренне продемонстрировала свои чувства и желания о любви и возвращении в родной дом.

"Мечты, желания, намерения — это энергия, у которой есть сила. Чем больше мы уплотняем ее в своих мыслях — тем быстрее она реализуется. Дай Бог, чтобы реализовались лучшие мечты и намерения!" – прокомментировала певица свою новую работу.

Исполнительница также выпустила клип на трек. Съемка проходила на двух локациях. Сначала Елена Тополя показалась в уютной квартире, где писала композицию, а впоследствии – на зеленых полях во время заката Солнца. К слову, локации тоже имеют своеобразный символизм. Знаменитость продемонстрировала возвращение к корням и родному уюту.

Напомним, ранее новинкой порадовал певец Антон Савлепов. Солист Quest Pistols начал сольную карьеру и представил свою первую композицию.

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