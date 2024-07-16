Переговори чи поле бою: дипломат про те, як вирішуватиметься доля України

Чалий не виключає можливість переговорів, але наголошує, що у такому разі йдеться про заморозку, а не закінчення війни.

Умови закінчення війни будуть вирішуватися не на самітах, а без залучення армій інших країн перемогти Росію на полі бою буде надзвичайно складно.

Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України (2015-2019 рр.) Валерій Чалий, передає "Еспресо".

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"Не на самітах будуть вирішуватись умови закінчення війни. Це всього лише поточна робота. Для того, щоб завершити війну переговорами, потрібна готовність сторін. Це може відбуватись тоді, коли одна сторона повністю домінує, а інша капітулює. Також це може відбутись тоді, коли одна зі сторін готова на великі поступки. До прикладу, як це було з Фінляндією", – каже дипломат.

Чалий не виключає сценарій завершення війни переговорами тоді, коли обидві сторони виснажились й зупинились на поточній лінії фронту. Йдеться про паузу чи заморозку, що означає те, що війна формально не закінчена.

Дипломат наголосив, що зараз про жодні мирні угоди з РФ не може йтися. Сам Чалий говорить, що наразі не уявляє прямої мирної угоди між Зеленським та Путіним.

"Путін же воєнний злочинець, і він прекрасно розуміє, що йому ніхто не дасть індульгенцію. До того ж я не розумію всіх цих розділень на питання, які розглядаються на Саміті миру. Для мене очевидно, що єдиним варіантом зупинити Росію є військова сила. Тобто яку силу й допомогу ми матимемо, щоб зупинити російську окупаційну армію. За ідеального сценарію, щоб перемогти Росію на полі бою потрібно мати залучення інших країн. Бо ця війна є викликом не тільки для України, але воюємо лише ми", – підсумував він.

Раніше у виданні The New York Times з'явилася стаття про те, чи готова Україна до переговорів з Росією.

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