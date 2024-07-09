Жорін зробив жорстку заяву про можливі перемовини

Військовий наголосив, що усі ці меседжі про переговори – це російська пропаганда, яка дуже добре лягає "в дурні голови "втомлених від війни".

Ті блогери, публічні особи, які закликають до "миру за будь-яку ціну", які пишуть про те, що війна комусь там вигідна і "треба негайно це припинити" – мають нести за це серйозну відповідальність. Як мінімум, отримати виховні уроки від небайдужих громадян та опинитись у правоохоронних органів. Перший раз на розʼяснювальній бесіді, другий – вже за ґратами.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

Військовий наголосив, що усі ці меседжі – це російська пропаганда, яка дуже добре лягає "в дурні голови "втомлених від війни".

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"Рашка ефективно працює в медіаполі, розповсюджуючи своє ІПСО. Але іноді і робити нічого не потрібно – українці самі впораються", – зазначив він.

На переконання Жоріна, українцям давно потрібно усвідомити, що є тільки два можливих варіанти. "Перший, коли ми продовжуємо боротись. Так, ця боротьба має високу ціну, але це єдиний варіант отримати шанс на майбутнє взагалі. Другий варіант – коли ми зупиняємося, і тоді ні на яке майбутнє можна не сподіватись. Ціна такого вибору набагато трагічніша. А всі "втомлені", до речі, без зайвих питань поп***дують в армію ворога", – наголосив заступник командира 3-ї ОШБр.

"Вбивства українців, удари по цивільній інфраструктурі не припиняться після емоційних випадів "все одно як, але зупиніть цю війну". Але ця діч точно впливає на загальний стан українців та готовність протистояти рф. За це потрібно нести відповідальність", – підсумував військовий.

Нагадаємо, в Євросоюзі пояснили, навіщо Кремль виступає з так званими "мирними пропозиціями".

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