Затримання десятиліття: в Україні викрили банду, яка ґвалтувала дівчат та мала рабів

Небезпечна банда орудувала в Україні від 2014 року.

В Україні затримали так звану "Коростишівську банду", яка займалась зґвалтуванням, викраденням та катуванням. Злочинцям загрожує довічне позбавлення волі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Троє бандитів викрали двох дівчат і зґвалтували їх

"Коростишівська банда" орудувала на Житомирщині і її нейтралізували СБУ та Нацполіція. На відео - жертви насильства і ґвалтувань. Члени банди роками документували свої злочини

Одній із постраждали, імені якої ТСН не називає, зараз двадцять п’ять років. Дев’ять років тому її разом із подругою викрали із-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки Тетерів. Там сильно побили та зґвалтували.

"Мене дістали з машини і почали брати за волосся і бити об машину, в один із моментів мою голову підіймають від машини і я бачу, що б’ють Аню, я бачу як у неї з носа стікає кров, вона плаче. Мене ще раз б'ють об машину я втрачаю свідомість", - згадує дівчина.

Учасники банди вибивали "борги" та брали у рабство місцевих

Тоді їй було 16 років і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля. Спочатку він незграбно залицявся. А коли дістав відкоша – вирішив брати бажане силою.

"Ґвалтували мене по черзі в двох при чому продовжували бити. І на свій телефон знімали все на камеру. Поки один ґвалтує, другий знімає", - згадує дівчина.

Відео ґвалтівники збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили – якщо звернуться в поліцію, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала. Її подруга - ні. Із технікуму довелося піти.

"Я зразу пішла. Я морально не могла тут знаходитись. Всі про це дізнались і Кузьомко (один з нападників) пустив слух, що ми поїхали на шашлики, що це він мені не дав, а я образилась і пішла написала заяву", - каже потерпіла.

А далі за Колю почали просити. Спочатку його батьки, потім місцевий поліціянт. Дев’ять років тому справу закрили.

"До мене приходили батьки Колі Кузьомко, пропонували гроші, щоб я забрала заяву. А потім слідчий нас почав задовбувати, щоб ми забрали заяву", - пояснює дівчина.

Лише зараз, після спецоперації СБУ та Нацполіції - двоє ґвалтівників заарештовані. Третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання анаболіків. Дівчина лікується й досі. Не тільки морально: кістки щелепи загоїлися неправильно і вона складає гроші на операцію.

"Я хочу, щоб вони були максимально покарані. Всі троє", - каже дівчина.

Зловмисники 10 років тероризували місцевих

Політик вимагав від сина місцевого бізнесмена 2000 доларів

Другий потерпілий просить називати себе Іваном. Він - син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його з дому.

"Це саме це місце, куди нас взимку вивезла банда рекетирів, погрожували життям, побили, знущалися, заставили зняти весь верхній одяг, в холодну зиму, заставляти іти купатися і знімали це все на відео. Мінус 5 точно було", - каже Іван.

Члени "Коростишівської банди"

Викрадачі вимагали від Івана, щоби той зізнався в зґвалтуванні сестри місцевого депутата від "Радикальної партії" Михайла Лукомського.

"Вони так сказали, але у мене з нею нічого не було", - каже він.

Згодом слідство з’ясує – політик входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри використовували для шантажу.

"Через деякий час, вони подзвонили батькам, і повідомили про неіснуючий борг. У розмірі 2000 доларів. Дали термін добу", - каже він.

Тільки-но гроші сплатили, банда відчепилася. Заяву в поліцію та в СБУ Іван наважився написати, лише після того, як дізнався про затримання кримінальників. Зараз Лукомський у СІЗО.

"Я розраховую, щоб ці люди сиділи за гратами і відповідали за все", - каже він.

Бандити поставили на "лічильник" військового та жорстоко побили його

Назар – військовослужбовець однієї із десантно-штурмових бригад. Разом із побратимами він захищає Україну на Донеччині. Із початком війни потрапив як-то кажуть на "лічильник" до банди.

"Я попав в боргову яму, накрутили мені майже 200 тисяч гривень", - каже Назар.

Хлопець згадує, спочатку мав сплатити вигаданий борг у сто доларів. За тиждень відстрочки це вже були двісті доларів.

"Потім він сказав що уже не 200, а 500 доларів, я йому винен. Я йому почав віддавати почуть-чуть. Щось там чи 500 гривень віддав. Ну дрібниці. Потім сказав, що з 500 виходить штука. Це за місяць я попав в боргову яму. Коли я спитав, скільки я винен, сказали 190 тисяч. Віддав йому за 4 місяці майже 70 тисяч", - каже військовий.

2023 року Назар із побратимами поїхав на Донеччину. Бандити продовжили шантажувати його. Уже через вагітну дружину.

"Мені дзвонить дружина, каже що приїжджав Коля Кузьомко із хлопцями і сказали, якщо я не вийду на зв'язок, то сяде вона з ними в машину і буде вона розраховуватись", - каже він.

Коли воїн повернувся у відпустку, його викрали і сильно побили.

"Коли я приїхав, мене відвезли Твардовський Руслан на гаражі, там був спортзал, вділи бітки, перчатки без пальців, і Діма Кукса, почали бити мене. У мене два зламаних ребра було. Потім туди вклинився Лавриненко. Приїхав він і почав - де бабки, коли будуть бабки", - каже він.

Хлопець поділився проблемою з побратимами і йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затримання відбулася місяць по тому.

Затримання учасника банди

Злочинці також мали рабів

ТСН зустрілась також з оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити звозили сюди боржників і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в’язнів називали рабами і селили тут же.

"Один із співорганізаторів злочинної організації їм погрожував, що вразі несплати відсотків вони будуть працювати тут довічно", - каже працівник СБУ.

Поряд із людьми кримінальники тримали свиней.

"Людей тримали у таких умовах. Разом зі свинями. Поруч свині, поруч працівники ночували і працювали", - каже він.

До тих, хто пробував вирватися з полону – застосовували особливий метод катувань

"Чоловіків, які не відробляли, підвішували прямо на балку і знущалися. Мішок, він зверху зав'язується і підвішували людину на балці і завдавали ударами кнута", - каже працівник СБУ.

Наразі основні керівники коростишівської банди заарештовані: ватажок синдикату Анатолій Моргунов і семеро його спільників, зокрема і ґвалтівник Кузьомко перебувають у СІЗО.

Учасник банди

Голова міста Коростишів із полегшенням сприйняв звістку про арешт банди, яка орудували тут із 2014 року. Наступного тижня їхню справу почнуть слухати в Корольовському суді міста Житомира. Статті, які інкримінують найжорстокішим злочинцям тягнуть на пожиттєві терміни. Правоохоронці кажуть, що доказів для цього, більш ніж достатньо.

Коростишівська банда ґвалтувала, викрадала та катувала! Кримінальний трилер із Житомирщини!

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