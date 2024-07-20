Затримання десятиліття: в Україні викрили банду, яка ґвалтувала дівчат та мала рабів

Небезпечна банда орудувала в Україні від 2014 року.
В Україні затримали так звану "Коростишівську банду", яка займалась зґвалтуванням, викраденням та катуванням. Злочинцям загрожує довічне позбавлення волі.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
Троє бандитів викрали двох дівчат і зґвалтували їх
"Коростишівська банда" орудувала на Житомирщині і її нейтралізували СБУ та Нацполіція. На відео - жертви насильства і ґвалтувань. Члени банди роками документували свої злочини
Одній із постраждали, імені якої ТСН не називає, зараз двадцять п’ять років. Дев’ять років тому її разом із подругою викрали із-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки Тетерів. Там сильно побили та зґвалтували.
"Мене дістали з машини і почали брати за волосся і бити об машину, в один із моментів мою голову підіймають від машини і я бачу, що б’ють Аню, я бачу як у неї з носа стікає кров, вона плаче. Мене ще раз б'ють об машину я втрачаю свідомість", - згадує дівчина.
Тоді їй було 16 років і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля. Спочатку він незграбно залицявся. А коли дістав відкоша – вирішив брати бажане силою.
"Ґвалтували мене по черзі в двох при чому продовжували бити. І на свій телефон знімали все на камеру. Поки один ґвалтує, другий знімає", - згадує дівчина.
Відео ґвалтівники збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили – якщо звернуться в поліцію, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала. Її подруга - ні. Із технікуму довелося піти.
"Я зразу пішла. Я морально не могла тут знаходитись. Всі про це дізнались і Кузьомко (один з нападників) пустив слух, що ми поїхали на шашлики, що це він мені не дав, а я образилась і пішла написала заяву", - каже потерпіла.
А далі за Колю почали просити. Спочатку його батьки, потім місцевий поліціянт. Дев’ять років тому справу закрили.
"До мене приходили батьки Колі Кузьомко, пропонували гроші, щоб я забрала заяву. А потім слідчий нас почав задовбувати, щоб ми забрали заяву", - пояснює дівчина.
Лише зараз, після спецоперації СБУ та Нацполіції - двоє ґвалтівників заарештовані. Третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання анаболіків. Дівчина лікується й досі. Не тільки морально: кістки щелепи загоїлися неправильно і вона складає гроші на операцію.
"Я хочу, щоб вони були максимально покарані. Всі троє", - каже дівчина.
Політик вимагав від сина місцевого бізнесмена 2000 доларів
Другий потерпілий просить називати себе Іваном. Він - син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його з дому.
"Це саме це місце, куди нас взимку вивезла банда рекетирів, погрожували життям, побили, знущалися, заставили зняти весь верхній одяг, в холодну зиму, заставляти іти купатися і знімали це все на відео. Мінус 5 точно було", - каже Іван.
Викрадачі вимагали від Івана, щоби той зізнався в зґвалтуванні сестри місцевого депутата від "Радикальної партії" Михайла Лукомського.
"Вони так сказали, але у мене з нею нічого не було", - каже він.
Згодом слідство з’ясує – політик входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри використовували для шантажу.
"Через деякий час, вони подзвонили батькам, і повідомили про неіснуючий борг. У розмірі 2000 доларів. Дали термін добу", - каже він.
Тільки-но гроші сплатили, банда відчепилася. Заяву в поліцію та в СБУ Іван наважився написати, лише після того, як дізнався про затримання кримінальників. Зараз Лукомський у СІЗО.
"Я розраховую, щоб ці люди сиділи за гратами і відповідали за все", - каже він.
Бандити поставили на "лічильник" військового та жорстоко побили його
Назар – військовослужбовець однієї із десантно-штурмових бригад. Разом із побратимами він захищає Україну на Донеччині. Із початком війни потрапив як-то кажуть на "лічильник" до банди.
"Я попав в боргову яму, накрутили мені майже 200 тисяч гривень", - каже Назар.
Хлопець згадує, спочатку мав сплатити вигаданий борг у сто доларів. За тиждень відстрочки це вже були двісті доларів.
"Потім він сказав що уже не 200, а 500 доларів, я йому винен. Я йому почав віддавати почуть-чуть. Щось там чи 500 гривень віддав. Ну дрібниці. Потім сказав, що з 500 виходить штука. Це за місяць я попав в боргову яму. Коли я спитав, скільки я винен, сказали 190 тисяч. Віддав йому за 4 місяці майже 70 тисяч", - каже військовий.
2023 року Назар із побратимами поїхав на Донеччину. Бандити продовжили шантажувати його. Уже через вагітну дружину.
"Мені дзвонить дружина, каже що приїжджав Коля Кузьомко із хлопцями і сказали, якщо я не вийду на зв'язок, то сяде вона з ними в машину і буде вона розраховуватись", - каже він.
Коли воїн повернувся у відпустку, його викрали і сильно побили.
"Коли я приїхав, мене відвезли Твардовський Руслан на гаражі, там був спортзал, вділи бітки, перчатки без пальців, і Діма Кукса, почали бити мене. У мене два зламаних ребра було. Потім туди вклинився Лавриненко. Приїхав він і почав - де бабки, коли будуть бабки", - каже він.
Хлопець поділився проблемою з побратимами і йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затримання відбулася місяць по тому.
Злочинці також мали рабів
ТСН зустрілась також з оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити звозили сюди боржників і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в’язнів називали рабами і селили тут же.
"Один із співорганізаторів злочинної організації їм погрожував, що вразі несплати відсотків вони будуть працювати тут довічно", - каже працівник СБУ.
Поряд із людьми кримінальники тримали свиней.
"Людей тримали у таких умовах. Разом зі свинями. Поруч свині, поруч працівники ночували і працювали", - каже він.
До тих, хто пробував вирватися з полону – застосовували особливий метод катувань
"Чоловіків, які не відробляли, підвішували прямо на балку і знущалися. Мішок, він зверху зав'язується і підвішували людину на балці і завдавали ударами кнута", - каже працівник СБУ.
Наразі основні керівники коростишівської банди заарештовані: ватажок синдикату Анатолій Моргунов і семеро його спільників, зокрема і ґвалтівник Кузьомко перебувають у СІЗО.
Голова міста Коростишів із полегшенням сприйняв звістку про арешт банди, яка орудували тут із 2014 року. Наступного тижня їхню справу почнуть слухати в Корольовському суді міста Житомира. Статті, які інкримінують найжорстокішим злочинцям тягнуть на пожиттєві терміни. Правоохоронці кажуть, що доказів для цього, більш ніж достатньо.
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