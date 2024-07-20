У РФ заявили про атаку БпЛА на Ростовську область

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників на регіон у ніч проти 20 липня.

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Про це він написав на своїй сторінці у телеграм.

"На півночі Ростовської області силами ППО знищено понад 10 БПЛА. Наразі військові продовжують роботу з відбиття масованої повітряної атаки", - заявив Голубєв.

Він також додав, що постраждалих нема, а інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ заявили про масовану атаку на Крим дронами з повітря і моря.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна розробляє військові дрони на базі ШІ.

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