У РФ заявили про атаку БпЛА на Ростовську область

Інформація про наслідки уточнюється.
Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників на регіон у ніч проти 20 липня.
Про це він написав на своїй сторінці у телеграм.
"На півночі Ростовської області силами ППО знищено понад 10 БПЛА. Наразі військові продовжують роботу з відбиття масованої повітряної атаки", - заявив Голубєв.
Він також додав, що постраждалих нема, а інформація про наслідки уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ заявили про масовану атаку на Крим дронами з повітря і моря.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна розробляє військові дрони на базі ШІ.
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