Неспокійна ніч у Курську: пролунали вибухи

Очевидці повідомляють про звуки вибухів.
У ніч на 19 липня 2024 року у російському Курську - тривожно.
Місцеві посадовці заявили про начебто "роботу ППО" та нібито збиття вже 7 "українських" БПЛА.
Мовляв, їх збили у повітрі.
Наразі інформації про наслідки атаки на землі або постраждалих немає.
Місцеві жителі розповіли, що у небі над Курськом було чутно від 7 до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів.
Місцева влада повідомляє, що наближатися до уламків БПЛА і чіпати їх не можна, вони можуть завдати шкоди.
Пізніше представники влади заявили, що над Курської областю начебто збили ще чотири безпілотники літакового типу.
До слова, 15 липня невідомі безпілотники атакували Росії. Один із дронів упав на електропідстанцію у Липецькій області.
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