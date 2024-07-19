Неспокійна ніч у Курську: пролунали вибухи

У ніч на 19 липня 2024 року у російському Курську - тривожно.

Місцеві посадовці заявили про начебто "роботу ППО" та нібито збиття вже 7 "українських" БПЛА.

Мовляв, їх збили у повітрі.

Наразі інформації про наслідки атаки на землі або постраждалих немає.

Також читайте У Криму гучно: лунають вибухи

Місцеві жителі розповіли, що у небі над Курськом було чутно від 7 до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів.

Місцева влада повідомляє, що наближатися до уламків БПЛА і чіпати їх не можна, вони можуть завдати шкоди.

Пізніше представники влади заявили, що над Курської областю начебто збили ще чотири безпілотники літакового типу.

До слова, 15 липня невідомі безпілотники атакували Росії. Один із дронів упав на електропідстанцію у Липецькій області.

Читайте також: