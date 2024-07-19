Стало відомо, де просунувався ворог на Донбасі

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний телеграм-канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.

"Ворог просунувся біля Новоселівки Степової, Невського, Прогресу та в Новоселівці Першій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час боїв на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області впродовж 9 місяців українські втрати становили понад 1000 людей. Про це повідомили журналісти видання "Слідство.Інфо".

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