У Криму гучно: лунають вибухи

У ніч проти 18 липня 2024 року у Криму пролунали вибухи.

Про це інформує "Кримський вітер" у повідомленні у соцмережах.

Вибухи були такої сили, що подекуди повилітали шибки.

Росіяни запевнили, що йдеться про військові навчання.

Особливо голосно було у Мирному та Новозерному, але це вже не Чорноморський район, де нібито навчання, а поблизу Євпаторії.

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Також у Севастополі - вибухи та стрілянина в районі Козачої бухти, повідомляють передплатники

Влада РФ запевнила, що у Севастополі відбито спробу атаки надводного безпілотника.

Додамо, що 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про знакову подію – з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, навмисно підставити під удар ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт" через порушення під час будівництва судна, щоб уникнути відповідальності за недоліки.

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