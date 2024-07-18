Байден запевнив, що попри коронавірус, працюватиме для американців

Американський президент прокоментував своє зараження.
Президент США Джо Байден підтвердив інформацію ЗМІ про те, що він захворів на коронавірус.
"Сьогодні вдень у мене був позитивний тест на COVID-19, але я почуваюся добре і дякую всім за добрі побажання", - написав він у повідомленні у соцмережі.
"Я буду ізольований, поки одужаю, і протягом цього часу я продовжуватиму працювати, щоб виконати роботу для американського народу", - додав він.
Нагадаємо, за підрахунками The New York Times, майже 20 демократів з Палати представників США публічно закликали Байдена припинити боротьбу за посаду президента на виборах 2024 року.
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