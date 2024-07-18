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На фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

На фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують захищати рідну землю / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Противник завдав 43 авіаудари.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 17.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. На обидвох на цей час відбулось по 24 бойових зіткнення.

З початку доби зафіксовано 118 бойових зіткнень, противник завдав 43 авіаудари (застосував 58 КАБів) та 605 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3230 обстрілів позицій наших військ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про бої за плацдарм у Кринках: журналісти озвучили втрати ЗСУ

Додамо, що Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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