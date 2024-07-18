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Ворог знову просунувся далі на фронті- Deep State

Ворог знову просунувся далі на фронті- Deep State

Російська армія намагається рухатися вперед / Фото: Associated Press

На українських фронтах - спекотно.

Стало відомо, що аналітики оновили мапу бойових дій.

Про це повідомив аналітичний канал Deep State. 

Зокрема, йдеться про те, що ворог просунувся в Калинівці.

Також йшлося про те, що рухається біля Карлівки та у Залізному.

Нагадаємо, за добу 16-17 липня ворожа армія РФ завдала 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів на українську територію. Також відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.

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